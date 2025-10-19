Mållös match när Atalanta mötte Lazio

Det blev mållöst, 0-0, när Lazio gästade Atalanta i Serie A på söndagen.

Det var sjunde matchen i rad utan förlust för Atalanta.

Atalanta–Lazio – mål för mål

Atalanta har två segrar och tre oavgjorda och 9–3 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Lazio har en vinst, två oavgjorda och två förluster och 6–5 i målskillnad. Det här var Atalantas femte oavgjorda match den här säsongen.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 15 februari.

Nästa motstånd för Atalanta är Cremonese. Lagen möts lördag 25 oktober 20.45.

Atalanta–Lazio 0–0