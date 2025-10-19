Mållös match när Genoa mötte Parma

0–0 mellan Genoa och Parma

Genoa nu 19:e, Parma på 15:e plats

Torino nästa motstånd för Genoa

Det blev mållöst, 0-0, när Parma gästade Genoa i Serie A på söndagen.

Genoa–Parma – mål för mål

Genoa har två oavgjorda och tre förluster och 3–8 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Parma har en vinst, två oavgjorda och två förluster och 2–4 i målskillnad. Det här var Genoas tredje oavgjorda match den här säsongen.

För hemmalaget betyder resultatet 19:e plats i tabellen. Parma är på 15:e plats. Ett fint lyft för Parma som låg på 19:e plats så sent som den 28 september.

Den 18 januari möts lagen återigen.

Söndag 26 oktober 12.30 spelar Genoa borta mot Torino. Parma möter Como hemma lördag 25 oktober 15.00.

Genoa–Parma 0–0