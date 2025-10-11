Mållös match när Oskarshamn mötte Jönköping

Kryss mellan Oskarshamn och Jönköping

Oskarshamn nu 15:e, Jönköping på andra plats

Olympic nästa motståndare för Oskarshamn

Det blev mållöst, 0-0, när Jönköping gästade Oskarshamn på Fredrikskans i Ettan södra herr på lördagen.

– Det var en svårspelad match på en plan som ingav till mer kamp en skönspel. Så med tanke på förutsättningarna, så jobbar vi stenhårt och spelarna ger allt de har och lite till, och det är allt vi kan begära idag, kommenterade Oskarshamns tränare Eric Persson.

Resultatet innebär sjunde matchen i rad utan förlust för Jönköping.

Oskarshamn–Jönköping – mål för mål

Oskarshamn har tre segrar, en oavgjord och en förlust och 5–3 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Jönköping har tre vinster och två oavgjorda och 5–2 i målskillnad. Det här var Oskarshamns sjunde oavgjorda match den här säsongen.

Med fyra omgångar kvar är Oskarshamn på 15:e plats i tabellen medan Jönköping är på andra plats.

När lagen möttes senast vann Jönköpings Södra IF med 1–0.

Oskarshamn tar sig an Olympic i nästa match borta lördag 18 oktober 16.00. Jönköping möter Ljungskile hemma söndag 19 oktober 16.00.