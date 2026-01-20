Mållös match när Oxford United mötte Queens Park Rangers

Oavgjort mellan Oxford United och Queens Park Rangers

Oxford United nu 23:e, Queens Park Rangers på tolfte plats

Leicester nästa motståndare för Oxford United

Det blev mållöst, 0-0, när Queens Park Rangers gästade Oxford United på Kassam Stadium i Championship på tisdagen.

Queens Park Rangers har nu en fin svit med tre matcher i rad utan att ha släppt in mål.

Det var Oxford Uniteds fjärde match i rad utan seger.

Oxford United–Queens Park Rangers – mål för mål

Oxford United har en seger, två oavgjorda och två förluster och 3–4 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Queens Park Rangers har en vinst, två oavgjorda och två förluster och 5–4 i målskillnad.

För Queens Park Rangers gör resultatet att man nu ligger på tolfte plats i tabellen medan Oxford United är på 23:e plats. Queens Park Rangers var sjua i tabellen för 26 dagar sedan, men har tappat sedan dess.

Oxford United möter Leicester i nästa match borta lördag 24 januari 16.00. Queens Park Rangers möter samma dag Wrexham hemma.

Oxford United–Queens Park Rangers 0–0

Championship, Kassam Stadium

Varningar, Oxford United: Will Vaulks. Queens Park Rangers: Paul Smyth, Karamoko Dembele.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Oxford United: 1-2-2

Queens Park Rangers: 1-2-2

Nästa match:

Oxford United: Leicester City FC, borta, 24 januari 16.00

Queens Park Rangers: Wrexham AFC, hemma, 24 januari 16.00