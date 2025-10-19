Mållös match när Sunnanå mötte Bollstanäs

Oavgjort mellan Sunnanå och Bollstanäs

Sunnanå nu 14:e, Bollstanäs på 13:e plats

Jitex BK nästa motståndare för Sunnanå

Det blev mållöst, 0-0, när Bollstanäs gästade Sunnanå på Electrolux Home Arena i Elitettan på söndagen.

Sunnanå–Bollstanäs – mål för mål

Sunnanå har två oavgjorda och tre förluster och 3–8 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Bollstanäs har en vinst, två oavgjorda och två förluster och 6–11 i målskillnad. Det här var Sunnanås sjätte oavgjorda match den här säsongen.

Med tre omgångar kvar är Sunnanå sist i serien medan Bollstanäs är på 13:e plats.

Sunnanå tar sig an Jitex BK i nästa match borta söndag 2 november 12.00. Bollstanäs möter Gamla Upsala SK Dam hemma lördag 1 november 14.00.