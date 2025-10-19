Mållös match när Sunnanå mötte Bollstanäs
Följ Fotbolldirekt på
Google news
- Oavgjort mellan Sunnanå och Bollstanäs
- Sunnanå nu 14:e, Bollstanäs på 13:e plats
- Jitex BK nästa motståndare för Sunnanå
Det blev mållöst, 0-0, när Bollstanäs gästade Sunnanå på Electrolux Home Arena i Elitettan på söndagen.
Sunnanå–Bollstanäs – mål för mål
Sunnanå har två oavgjorda och tre förluster och 3–8 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Bollstanäs har en vinst, två oavgjorda och två förluster och 6–11 i målskillnad. Det här var Sunnanås sjätte oavgjorda match den här säsongen.
Med tre omgångar kvar är Sunnanå sist i serien medan Bollstanäs är på 13:e plats.
Sunnanå tar sig an Jitex BK i nästa match borta söndag 2 november 12.00. Bollstanäs möter Gamla Upsala SK Dam hemma lördag 1 november 14.00.
Den här artikeln handlar om: