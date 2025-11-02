Mållös match när Toulouse mötte Le Havre

Kryss mellan Toulouse och Le Havre

Toulouse nu nionde, Le Havre på tolfte plats

Lorient nästa för Toulouse

Det blev mållöst, 0-0, när Le Havre gästade Toulouse på Stadium de Toulouse i Ligue 1 herr på söndagen.

Le Havre har nu en fin svit med tre matcher i rad utan att ha släppt in mål.

Toulouse–Le Havre – mål för mål

Toulouse har två segrar, två oavgjorda och en förlust och 8–4 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Le Havre har två vinster, två oavgjorda och en förlust och 6–8 i målskillnad. Det här var Toulouses tredje oavgjorda match den här säsongen.

Toulouse stannar därmed på nionde plats och Le Havre på tolfte plats, i tabellen. Le Havre var på 16:e plats i tabellen för åtta dagar sedan, men har fått ett lyft.

Den 15 februari spelar lagen mot varandra på nytt, på Stade Oceane.

Nästa motstånd för Toulouse är Lorient. Lagen möts söndag 9 november 15.00 på Stade Yves Allainmat-Le Moustoir. Le Havre tar sig an Nantes hemma lördag 8 november 19.00.

Toulouse–Le Havre 0–0

Ligue 1 herr, Stadium de Toulouse

Varningar, Toulouse: Rasmus Nicolaisen. Le Havre: Abdoulaye Toure, Simon Ebonog.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Toulouse: 2-2-1

Le Havre: 2-2-1

Nästa match:

Toulouse: Lorient, borta, 9 november

Le Havre: Nantes, hemma, 8 november