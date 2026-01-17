Mållöst för Nottingham Forest och Arsenal

Nottingham Forest och Arsenal kryssade

Nottingham Forest nu 17:e, Arsenal på första plats

Brentford blir nästa motstånd för Nottingham Forest

Inget av lagen lyckades spräcka nollan när hemmalaget Nottingham Forest tog emot Arsenal i Premier League på lördagen. Matchen slutade därmed 0-0.

Det innebär sjunde matchen i rad utan förlust för Arsenal.

Nottingham Forest–Arsenal – mål för mål

Nottingham Forest har en seger, en oavgjord och tre förluster och 4–8 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Arsenal har tre vinster och två oavgjorda och 9–4 i målskillnad.

Resultatet betyder att båda lagen har oförändrad position i tabellen, Nottingham Forest på 17:e plats och Arsenal i serieledning.

I nästa match, söndag 25 januari möter Nottingham Forest Brentford borta 15.00 medan Arsenal spelar hemma mot Manchester United 17.30.

Nottingham Forest–Arsenal 0–0

Premier League

Varningar, Nottingham Forest: Ola Aina. Arsenal: Jurrien Timber.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Nottingham Forest: 1-1-3

Arsenal: 3-2-0

Nästa match:

Nottingham Forest: Brentford, borta, 25 januari 15.00

Arsenal: Manchester United, hemma, 25 januari 17.30