Mållöst för Nottingham Forest och Arsenal
- Nottingham Forest och Arsenal kryssade
- Nottingham Forest nu 17:e, Arsenal på första plats
- Brentford blir nästa motstånd för Nottingham Forest
Inget av lagen lyckades spräcka nollan när hemmalaget Nottingham Forest tog emot Arsenal i Premier League på lördagen. Matchen slutade därmed 0-0.
Det innebär sjunde matchen i rad utan förlust för Arsenal.
Nottingham Forest–Arsenal – mål för mål
Nottingham Forest har en seger, en oavgjord och tre förluster och 4–8 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Arsenal har tre vinster och två oavgjorda och 9–4 i målskillnad.
Resultatet betyder att båda lagen har oförändrad position i tabellen, Nottingham Forest på 17:e plats och Arsenal i serieledning.
I nästa match, söndag 25 januari möter Nottingham Forest Brentford borta 15.00 medan Arsenal spelar hemma mot Manchester United 17.30.
Nottingham Forest–Arsenal 0–0
Premier League
Varningar, Nottingham Forest: Ola Aina. Arsenal: Jurrien Timber.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Nottingham Forest: 1-1-3
Arsenal: 3-2-0
Nästa match:
Nottingham Forest: Brentford, borta, 25 januari 15.00
Arsenal: Manchester United, hemma, 25 januari 17.30
