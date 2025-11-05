Mållöst för Portsmouth och Wrexham på Fratton Park

Oavgjort mellan Portsmouth och Wrexham

Portsmouth nu 20:e, Wrexham på 14:e plats

Hull nästa för Portsmouth

Inget av lagen lyckades spräcka nollan när hemmalaget Portsmouth tog emot Wrexham i Championship på onsdagen. Matchen slutade därmed 0-0.

Portsmouth–Wrexham – mål för mål

Portsmouth har två oavgjorda och tre förluster och 2–8 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Wrexham har två vinster, två oavgjorda och en förlust och 5–4 i målskillnad. Det här var Portsmouths femte oavgjorda match den här säsongen.

Wrexhams nya tabellposition är 14:e plats medan Portsmouth är på 20:e plats. Ett fint lyft i tabellen för Wrexham som så sent som den 21 oktober låg på 19:e plats.

Den 24 februari tar lagen sig an varandra igen, då på Racecourse Ground.

Nästa motstånd för Portsmouth är Hull. Lagen möts lördag 8 november 13.30.

Portsmouth–Wrexham 0–0

Championship, Fratton Park

Varningar, Portsmouth: Andre Dozzell, Josh Murphy, Colby Bishop. Wrexham: Dan Scarr, Issa Kabore, Ben Sheaf.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Portsmouth: 0-2-3

Wrexham: 2-2-1

Nästa match:

Portsmouth: Hull City AFC, borta, 8 november