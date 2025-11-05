Mållöst för Portsmouth och Wrexham på Fratton Park
- Oavgjort mellan Portsmouth och Wrexham
- Portsmouth nu 20:e, Wrexham på 14:e plats
- Hull nästa för Portsmouth
Inget av lagen lyckades spräcka nollan när hemmalaget Portsmouth tog emot Wrexham i Championship på onsdagen. Matchen slutade därmed 0-0.
Portsmouth–Wrexham – mål för mål
Portsmouth har två oavgjorda och tre förluster och 2–8 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Wrexham har två vinster, två oavgjorda och en förlust och 5–4 i målskillnad. Det här var Portsmouths femte oavgjorda match den här säsongen.
Wrexhams nya tabellposition är 14:e plats medan Portsmouth är på 20:e plats. Ett fint lyft i tabellen för Wrexham som så sent som den 21 oktober låg på 19:e plats.
Den 24 februari tar lagen sig an varandra igen, då på Racecourse Ground.
Nästa motstånd för Portsmouth är Hull. Lagen möts lördag 8 november 13.30.
Portsmouth–Wrexham 0–0
Championship, Fratton Park
Varningar, Portsmouth: Andre Dozzell, Josh Murphy, Colby Bishop. Wrexham: Dan Scarr, Issa Kabore, Ben Sheaf.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Portsmouth: 0-2-3
Wrexham: 2-2-1
Nästa match:
Portsmouth: Hull City AFC, borta, 8 november
