Mållöst för Southampton och Swansea City på St. Mary’s Stadium

Inget av lagen lyckades spräcka nollan när hemmalaget Southampton tog emot Swansea City i Championship på lördagen. Matchen slutade därmed 0-0.

Southampton har en seger, tre oavgjorda och en förlust och 5–6 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Swansea City har en vinst, två oavgjorda och två förluster och 4–6 i målskillnad. Det här var Southamptons sjätte oavgjorda match den här säsongen.

Lagen möts på nytt den 18 april.

Tisdag 21 oktober 21.00 spelar Southampton borta mot Bristol C. Swansea City möter Queens Park Rangers hemma onsdag 22 oktober 20.45.

Southampton–Swansea City 0–0