Mållöst för Wolverhampton och Newcastle på Molineux Stadium

Inget av lagen lyckades spräcka nollan när hemmalaget Wolverhampton tog emot Newcastle i Premier League på söndagen. Matchen slutade därmed 0-0.

Wolverhampton–Newcastle – mål för mål

Wolverhampton har en seger, tre oavgjorda och en förlust och 6–4 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Newcastle har tre vinster, en oavgjord och en förlust och 9–5 i målskillnad.

I nästa omgång har Wolverhampton Manchester City borta på Etihad Stadium, lördag 24 januari 16.00. Newcastle spelar hemma mot Aston Villa söndag 25 januari 15.00.

Wolverhampton–Newcastle 0–0

Premier League, Molineux Stadium

Varningar, Wolverhampton: Yerson Mosquera, Andre. Newcastle: Sven Botman, Sandro Tonali.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Wolverhampton: 1-3-1

Newcastle: 3-1-1

Nästa match:

Wolverhampton: Manchester City, borta, 24 januari 16.00

Newcastle: Aston Villa, hemma, 25 januari 15.00