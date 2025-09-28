Prenumerera

Mållöst mellan Famalicao och Rio Ave på Estádio Municipal 22 de Junho

Varken hemmalaget Famalicao eller bortalaget Rio Ave lyckades spräcka nollan i söndagens match i Primeira Liga herr. Matchen slutade 0–0.

Famalicao–Rio Ave – mål för mål

Famalicao har en seger, tre oavgjorda och en förlust och 3–3 i målskillnad på de senaste fem matcherna, medan Rio Ave har tre oavgjorda och två förluster och 4–9 i målskillnad. Det här var Famalicaos tredje oavgjorda match den här säsongen.

Den 1 mars spelar lagen mot varandra på nytt.

Söndag 5 oktober möter Famalicao Arouca borta 16.30 och Rio Ave möter Tondela hemma 18.30.

