Mållöst mellan Guimaraes och Gil Vicente på Estádio D. Afonso Henriques
Följ Fotbolldirekt på
Google news
- Oavgjort i mötet mellan Guimaraes och Gil Vicente
- Guimaraes nu åttonde, Gil Vicente på fjärde plats
- Rio Ave blir nästa motstånd för Guimaraes
Varken hemmalaget Guimaraes eller bortalaget Gil Vicente lyckades spräcka nollan i måndagens match i Primeira Liga herr. Matchen slutade 0–0.
Resultatet betyder också att Guimaraes har hållit nollan i tre matcher i rad.
Guimaraes–Gil Vicente – mål för mål
Guimaraes har två segrar, en oavgjord och två förluster och 5–5 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Gil Vicente har två vinster, två oavgjorda och en förlust och 6–2 i målskillnad. Det här var Guimaraes tredje oavgjorda match den här säsongen.
Guimaraes stannar därmed på åttonde plats och Gil Vicente på fjärde plats i tabellen.
Lagen möts igen 18 april.
Lördag 13 december spelar Guimaraes borta mot Rio Ave 19.00 och Gil Vicente mot Casa Pia borta 16.30.
Guimaraes–Gil Vicente 0–0
Primeira Liga herr, Estádio D. Afonso Henriques
Varningar, Guimaraes: Joao Mendes, Alioune Ndoye, Matija Mitrovic, Rodrigo Abascal. Gil Vicente: Andrew, Santi Garcia, Ze Carlos, Ghislain Konan, Hevertton.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Guimaraes: 2-1-2
Gil Vicente: 2-2-1
Nästa match:
Guimaraes: Rio Ave, borta, 13 december
Gil Vicente: Casa Pia, borta, 13 december
Den här artikeln handlar om: