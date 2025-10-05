Mållöst mellan Piteå och Djurgården på LF Arena

Oavgjort i mötet mellan Piteå och Djurgården

Piteå nu tionde, Djurgården på fjärde plats

Växjö nästa för Piteå

Varken hemmalaget Piteå eller bortalaget Djurgården lyckades spräcka nollan i söndagens match i Damallsvenskan. Matchen slutade 0–0.

Det var fjärde matchen i rad utan seger för Piteå.

Piteå–Djurgården – mål för mål

Piteå har en seger, två oavgjorda och två förluster och 6–7 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Djurgården har tre vinster, en oavgjord och en förlust och 10–6 i målskillnad. Det här var Piteås fjärde oavgjorda match den här säsongen.

Resultatet innebär att Piteå ligger kvar på tionde plats och Djurgården på fjärde plats i tabellen.

Söndag 12 oktober 13.00 spelar Piteå borta mot Växjö. Djurgården möter Rosengård borta på Malmö IP lördag 11 oktober 13.00.

Piteå–Djurgården 0–0