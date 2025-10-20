Mållöst när Alaves tog emot Valencia

Kryss mellan Alaves och Valencia

Alaves nu tionde, Valencia på 14:e plats

Rayo Vallecano nästa motstånd för Alaves

Måndagens möte på Mendizorrotza blev en riktigt målfattig historia. Varken hemmalaget Alaves eller gästande Valencia lyckades få till det i avsluten och matchen i La Liga slutade mållös, 0-0.

Det var fjärde matchen i rad utan seger för Valencia.

Alaves–Valencia – mål för mål

Alaves har en seger, två oavgjorda och två förluster och 5–5 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Valencia har en vinst, två oavgjorda och två förluster och 6–6 i målskillnad. Det här var Alaves tredje oavgjorda match den här säsongen.

Valencias nya tabellposition är 14:e plats medan Alaves är på tionde plats. Valencia var nia i tabellen för 27 dagar sedan, men har tappat sedan dess.

Lagen möts igen 8 mars.

Söndag 26 oktober 21.00 spelar Alaves borta mot Rayo Vallecano. Valencia möter Villarreal hemma på Mestalla lördag 25 oktober 21.00.

Alaves–Valencia 0–0