Mållöst när Alaves tog emot Valencia
- Kryss mellan Alaves och Valencia
- Alaves nu tionde, Valencia på 14:e plats
- Rayo Vallecano nästa motstånd för Alaves
Måndagens möte på Mendizorrotza blev en riktigt målfattig historia. Varken hemmalaget Alaves eller gästande Valencia lyckades få till det i avsluten och matchen i La Liga slutade mållös, 0-0.
Det var fjärde matchen i rad utan seger för Valencia.
Alaves har en seger, två oavgjorda och två förluster och 5–5 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Valencia har en vinst, två oavgjorda och två förluster och 6–6 i målskillnad. Det här var Alaves tredje oavgjorda match den här säsongen.
Valencias nya tabellposition är 14:e plats medan Alaves är på tionde plats. Valencia var nia i tabellen för 27 dagar sedan, men har tappat sedan dess.
Lagen möts igen 8 mars.
Söndag 26 oktober 21.00 spelar Alaves borta mot Rayo Vallecano. Valencia möter Villarreal hemma på Mestalla lördag 25 oktober 21.00.
Alaves–Valencia 0–0
