Mållöst när Bologna tog emot Torino

0–0 mellan Bologna och Torino

Bologna nu sjätte, Torino på elfte plats

Parma blir nästa motstånd för Bologna

Onsdagens möte blev en riktigt målfattig historia. Varken hemmalaget Bologna eller gästande Torino lyckades få till det i avsluten och matchen i Serie A slutade mållös, 0-0.

Resultatet innebär sjätte matchen i rad utan förlust för Bologna.

Bologna–Torino – mål för mål

Bologna har två segrar och tre oavgjorda och 10–4 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Torino har två vinster, två oavgjorda och en förlust och 7–6 i målskillnad. Det här var Bolognas tredje oavgjorda match den här säsongen.

För hemmalaget betyder resultatet sjätte plats i tabellen. Torino är på elfte plats.

Den 15 februari tar lagen sig an varandra igen.

I nästa match, söndag 2 november möter Bologna Parma borta 18.00 medan Torino spelar hemma mot Pisa 15.00.

Bologna–Torino 0–0