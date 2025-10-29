Mållöst när Bologna tog emot Torino
- 0–0 mellan Bologna och Torino
- Bologna nu sjätte, Torino på elfte plats
- Parma blir nästa motstånd för Bologna
Onsdagens möte blev en riktigt målfattig historia. Varken hemmalaget Bologna eller gästande Torino lyckades få till det i avsluten och matchen i Serie A slutade mållös, 0-0.
Resultatet innebär sjätte matchen i rad utan förlust för Bologna.
Bologna–Torino – mål för mål
Bologna har två segrar och tre oavgjorda och 10–4 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Torino har två vinster, två oavgjorda och en förlust och 7–6 i målskillnad. Det här var Bolognas tredje oavgjorda match den här säsongen.
För hemmalaget betyder resultatet sjätte plats i tabellen. Torino är på elfte plats.
Den 15 februari tar lagen sig an varandra igen.
I nästa match, söndag 2 november möter Bologna Parma borta 18.00 medan Torino spelar hemma mot Pisa 15.00.
Bologna–Torino 0–0
