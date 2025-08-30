Mållöst när FC Stockholm Internazionale tog emot FC Arlanda

Lördagens möte på Hammarby IP blev en riktigt målfattig historia. Varken hemmalaget FC Stockholm Internazionale eller gästande FC Arlanda lyckades få till det i avsluten, och matchen i Ettan norra herr slutade mållös, 0-0.

– Vi var klart bättre än motståndet och hade flera lägen som vi borde ha förvaltat. Tyvärr saknades skärpan i avsluten, men spelmässigt är det tydligt att vi förde matchen. Vi behöver bara bli mer effektiva framåt, då hade vi gått härifrån med tre poäng, tyckte FC Stockholm Internazionales ledare Anton Solem, efter matchen.

Resultatet innebär tolfte matchen i rad utan förlust för FC Stockholm Internazionale.

FC Stockholm Internazionale–FC Arlanda – mål för mål

FC Stockholm Internazionale har tre segrar och två oavgjorda och 8–3 i målskillnad på de senaste fem matcherna, medan FC Arlanda har tre vinster, en oavgjord och en förlust och 11–7 i målskillnad. Det här var FC Stockholm Internazionales sjätte oavgjorda match den här säsongen.

Nästa motstånd för FC Stockholm Internazionale är Nordic United FC. Lagen möts söndag 7 september 13.00 på Hammarby IP.