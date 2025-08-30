Mållöst när Husqvarna tog emot Ariana

Kryss mellan Husqvarna och Ariana

Husqvarna nu 15:e, Ariana på sjunde plats

Oskarshamn blir nästa motstånd för Husqvarna

Lördagens möte på Vapenvallen blev en riktigt målfattig historia. Varken hemmalaget Husqvarna eller gästande Ariana lyckades få till det i avsluten, och matchen i Ettan södra herr slutade mållös, 0-0.

– Äntligen fick vi hålla nollan bakåt. Bara andra gången denna säsong. Det var positivt. Dessvärre gör vi för många tekniska misstag när vi får våra fina omställningslägen. Där slarvar vi för mycket helt enkelt. Annars får vi vara nöjda med poängen idag då våra motståndare var stabila och bra i många skeden i matchen, tyckte Husqvarnas lagledare Kjell Jacobsson, efter matchen.

Husqvarna–Ariana – mål för mål

Husqvarna har en seger, tre oavgjorda och en förlust och 10–9 i målskillnad på de senaste fem matcherna, medan Ariana har två vinster, en oavgjord och två förluster och 6–5 i målskillnad. Det här var Husqvarnas sjätte oavgjorda match den här säsongen.

Resultatet betyder att båda lagen har oförändrad position i tabellen, Husqvarna på 15:e plats och Ariana på sjunde plats.

Säsongens första möte lagen emellan vann Ariana FC med 3–1.

Nästa motstånd för Husqvarna är Oskarshamn. Lagen möts lördag 6 september 16.00 på Arena Oskarshamn. Ariana tar sig an Skövde AIK hemma söndag 7 september 16.00.