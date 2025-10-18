Mållöst när Lecce tog emot Sassuolo

Lördagens möte blev en riktigt målfattig historia. Varken hemmalaget Lecce eller gästande Sassuolo lyckades få till det i avsluten och matchen i Serie A slutade mållös, 0-0.

Lecce–Sassuolo – mål för mål

Lecce har en seger, två oavgjorda och två förluster och 5–8 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Sassuolo har tre vinster, en oavgjord och en förlust och 6–3 i målskillnad. Det här var Lecces tredje oavgjorda match den här säsongen.

Den 17 maj spelar lagen mot varandra på nytt.

Nästa motstånd för Lecce är Udinese. Lagen möts lördag 25 oktober 15.00.

Lecce–Sassuolo 0–0