Mållöst när Oxford United tog emot Bristol C

Kryss mellan Oxford United och Bristol C

Oxford United nu 23:e, Bristol C på nionde plats

Queens Park Rangers blir nästa motstånd för Oxford United

Lördagens möte på Kassam Stadium blev en riktigt målfattig historia. Varken hemmalaget Oxford United eller gästande Bristol C lyckades få till det i avsluten och matchen i Championship slutade mållös, 0-0.

Oxford United–Bristol C – mål för mål

Oxford United har en seger, en oavgjord och tre förluster och 3–5 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Bristol C har två vinster, en oavgjord och två förluster och 8–5 i målskillnad.

För Bristol C gör resultatet att man nu ligger på nionde plats i tabellen medan Oxford United är på 23:e plats.

Säsongens första möte lagen emellan vann Oxford United med 3–1.

I nästa match möter Oxford United Queens Park Rangers hemma och Bristol C möter Ipswich borta. Båda matcherna spelas tisdag 20 januari 20.45.

Oxford United–Bristol C 0–0

Championship, Kassam Stadium

Varningar, Oxford United: Stanley Mills, Yunus Emre Konak. Bristol C: Cameron Pring, Rob Dickie, Sam Morsy.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Oxford United: 1-1-3

Bristol C: 2-1-2

Nästa match:

Oxford United: Queens Park Rangers FC, hemma, 20 januari 20.45

Bristol C: Ipswich Town FC, borta, 20 januari 20.45