Mållöst när Queens Park Rangers tog emot Oxford United

Onsdagens möte blev en riktigt målfattig historia. Varken hemmalaget Queens Park Rangers eller gästande Oxford United lyckades få till det i avsluten och matchen i Championship slutade mållös, 0-0.

Queens Park Rangers har tre segrar och två oavgjorda och 8–3 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Oxford United har en vinst, tre oavgjorda och en förlust och 7–6 i målskillnad. Det här var Queens Park Rangers tredje oavgjorda match den här säsongen.

I tabellen innebär det här att Oxford United nu ligger på 21:a plats. Queens Park Rangers är på tionde plats. Ett fint lyft för Queens Park Rangers som låg på 19:e plats så sent som den 12 september.

Den 20 januari möts lagen återigen, då på Kassam Stadium.

Lördag 4 oktober 16.00 möter Queens Park Rangers Bristol C borta medan Oxford United spelar borta mot Watford.