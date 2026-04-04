Mållöst när Real Betis tog emot Espanyol

Oavgjort mellan Real Betis och Espanyol

Real Betis nu femte, Espanyol på nionde plats

Osasuna nästa för Real Betis

Lördagens möte på Estadio de La Cartuja blev en riktigt målfattig historia. Varken hemmalaget Real Betis eller gästande Espanyol lyckades få till det i avsluten och matchen i La Liga slutade mållös, 0-0.

Det var Real Betis sjätte match i rad utan seger.

Real Betis har tre oavgjorda och två förluster och 4–7 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Espanyol har tre oavgjorda och två förluster och 5–7 i målskillnad.

För Espanyol gör resultatet att man nu ligger på nionde plats i tabellen medan Real Betis är på femte plats.

Säsongens första möte lagen emellan vann Betis med 2–1.

I nästa match möter Real Betis Osasuna borta på söndag 12 april 14.00. Espanyol möter Barcelona lördag 11 april 18.30 borta.

Varningar, Real Betis: Aitor Ruibal. Espanyol: Omar El Hilali, Carlos Romero, Clemens Riedel.

