Mållöst när Real Oviedo tog emot Osasuna
- Oavgjort mellan Real Oviedo och Osasuna
- Real Oviedo nu 19:e, Osasuna på 15:e plats
- Atlethic Bilbao blir nästa motstånd för Real Oviedo
Måndagens möte blev en riktigt målfattig historia. Varken hemmalaget Real Oviedo eller gästande Osasuna lyckades få till det i avsluten och matchen i La Liga slutade mållös, 0-0.
Real Oviedo–Osasuna – mål för mål
Real Oviedo har en seger, två oavgjorda och två förluster och 5–8 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Osasuna har en vinst, en oavgjord och tre förluster och 4–7 i målskillnad.
Real Oviedo stannar därmed på 19:e plats och Osasuna på 15:e plats, i tabellen.
Den 18 januari spelar lagen mot varandra på nytt.
Nästa motstånd för Osasuna är Sevilla. Lagen möts lördag 8 november 16.15 på Ramón Sánchez Pizjuán.
Real Oviedo–Osasuna 0–0
La Liga
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Real Oviedo: 1-2-2
Osasuna: 1-1-3
Nästa match:
Osasuna: Sevilla, borta, 8 november
