Mållöst när Real Oviedo tog emot Osasuna

Oavgjort mellan Real Oviedo och Osasuna

Real Oviedo nu 19:e, Osasuna på 15:e plats

Atlethic Bilbao blir nästa motstånd för Real Oviedo

Måndagens möte blev en riktigt målfattig historia. Varken hemmalaget Real Oviedo eller gästande Osasuna lyckades få till det i avsluten och matchen i La Liga slutade mållös, 0-0.

Real Oviedo–Osasuna – mål för mål

Real Oviedo har en seger, två oavgjorda och två förluster och 5–8 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Osasuna har en vinst, en oavgjord och tre förluster och 4–7 i målskillnad.

Real Oviedo stannar därmed på 19:e plats och Osasuna på 15:e plats, i tabellen.

Den 18 januari spelar lagen mot varandra på nytt.

Nästa motstånd för Osasuna är Sevilla. Lagen möts lördag 8 november 16.15 på Ramón Sánchez Pizjuán.

Real Oviedo–Osasuna 0–0

La Liga

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Real Oviedo: 1-2-2

Osasuna: 1-1-3

Nästa match:

Osasuna: Sevilla, borta, 8 november