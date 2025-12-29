Mållöst när Sheffield Wednesday tog emot Blackburn

Sheffield Wednesday och Blackburn kryssade

Sheffield Wednesday nu 24:e, Blackburn på 16:e plats

Preston North End nästa motstånd för Sheffield Wednesday

Måndagens möte på Hillsborough blev en riktigt målfattig historia. Varken hemmalaget Sheffield Wednesday eller gästande Blackburn lyckades få till det i avsluten och matchen i Championship slutade mållös, 0-0.

Blackburn har nu en fin svit med tre matcher i rad utan att ha släppt in mål.

Sheffield Wednesday–Blackburn – mål för mål

Sheffield Wednesday har tre oavgjorda och två förluster och 4–9 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Blackburn har en vinst, tre oavgjorda och en förlust och 4–3 i målskillnad.

Säsongens första möte lagen emellan vann Blackburn med 1–0.

I nästa match, torsdag 1 januari möter Sheffield Wednesday Preston North End borta på Deepdale 16.00 medan Blackburn spelar hemma mot Wrexham 13.30.

Sheffield Wednesday–Blackburn 0–0

Championship, Hillsborough

Varningar, Sheffield Wednesday: Barry Bannan, Jamal Lowe. Blackburn: Sondre Tronstad, Todd Cantwell, Taylor Gardner-Hickman.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Sheffield Wednesday: 0-3-2

Blackburn: 1-3-1

Nästa match:

Sheffield Wednesday: Preston North End FC, borta, 1 januari 16.00

Blackburn: Wrexham AFC, hemma, 1 januari 13.30