Mållöst när Union Berlin tog emot Hamburg

Oavgjort mellan Union Berlin och Hamburg

Söndagens möte på An der alten Forsterei blev en riktigt målfattig historia. Varken hemmalaget Union Berlin eller gästande Hamburg lyckades få till det i avsluten, och matchen i Bundesliga slutade mållös, 0-0.

Union Berlin har två segrar, en oavgjord och två förluster och 8–11 i målskillnad på de senaste fem matcherna, medan Hamburg har en vinst, två oavgjorda och två förluster och 2–8 i målskillnad.

Efter fem matcher har Union Berlin nu sju poäng och Hamburg har fem poäng.

Lagen spelar mot varandra igen den 14 februari på Volksparkstadion.

Nästa motstånd för Union Berlin är Bayer Leverkusen. Lagen möts lördag 4 oktober 15.30 på BayArena.