Malmö FF besegrade Värnamo med knapp marginal

Seger för Malmö FF med 3–2 mot Värnamo

Anders Christiansen matchvinnare för Malmö FF

Femte förlusten i följd för Värnamo

Ett måls övervikt avgjorde en målmässigt jämn match för Malmö FF, som vann hemma mot Värnamo med 3–2 (1–1) i Allsvenskan på söndagen. Anders Christiansen slog till efter 72 minuter och blev matchhjälte med sitt 3–2-mål.

Sirius nästa för Malmö FF

Värnamo tog ledningen i 39:e minuten, genom Ajdin Zeljkovic.

Malmö FF kvitterade till 1–1 alldeles före halvtidspausen, genom Emmanuel Ekong. Direkt efter pausen ökade Pontus Jansson Malmö FF:s ledning.

Med en dryg halvtimme kvar att spela nätade Ajdin Zeljkovic ännu en gång och kvitterade för Värnamo.

I 72:a minuten avgjorde Anders Christiansen matchen.

Det här var Malmö FF:s fjärde uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Värnamos elfte uddamålsförlust.

Det här betyder att Malmö FF ligger på fjärde plats i tabellen och Värnamo är på 16:e och sista plats.

I nästa match, söndag 5 oktober, har Malmö FF Sirius borta på Studenternas 16.30, medan Värnamo spelar borta mot AIK 14.00.

Malmö FF–Värnamo 3–2 (1–1)

Allsvenskan, Eleda Stadion

Mål: 0–1 (39) Ajdin Zeljkovic, 1–1 (44) Emmanuel Ekong, 2–1 (48) Pontus Jansson, 2–2 (59) Ajdin Zeljkovic, 3–2 (72) Anders Christiansen.

Varningar, Malmö FF: Hugo Bolin.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Malmö FF: 1-3-1

Värnamo: 0-0-5

Nästa match:

Malmö FF: IK Sirius, borta, 5 oktober

Värnamo: AIK, borta, 5 oktober