Malmö FF besegrade Värnamo med knapp marginal
- Seger för Malmö FF med 3–2 mot Värnamo
- Anders Christiansen matchvinnare för Malmö FF
- Femte förlusten i följd för Värnamo
Ett måls övervikt avgjorde en målmässigt jämn match för Malmö FF, som vann hemma mot Värnamo med 3–2 (1–1) i Allsvenskan på söndagen. Anders Christiansen slog till efter 72 minuter och blev matchhjälte med sitt 3–2-mål.
Sirius nästa för Malmö FF
Värnamo tog ledningen i 39:e minuten, genom Ajdin Zeljkovic.
Malmö FF kvitterade till 1–1 alldeles före halvtidspausen, genom Emmanuel Ekong. Direkt efter pausen ökade Pontus Jansson Malmö FF:s ledning.
Med en dryg halvtimme kvar att spela nätade Ajdin Zeljkovic ännu en gång och kvitterade för Värnamo.
I 72:a minuten avgjorde Anders Christiansen matchen.
Det här var Malmö FF:s fjärde uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Värnamos elfte uddamålsförlust.
Det här betyder att Malmö FF ligger på fjärde plats i tabellen och Värnamo är på 16:e och sista plats.
I nästa match, söndag 5 oktober, har Malmö FF Sirius borta på Studenternas 16.30, medan Värnamo spelar borta mot AIK 14.00.
Malmö FF–Värnamo 3–2 (1–1)
Allsvenskan, Eleda Stadion
Mål: 0–1 (39) Ajdin Zeljkovic, 1–1 (44) Emmanuel Ekong, 2–1 (48) Pontus Jansson, 2–2 (59) Ajdin Zeljkovic, 3–2 (72) Anders Christiansen.
Varningar, Malmö FF: Hugo Bolin.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Malmö FF: 1-3-1
Värnamo: 0-0-5
Nästa match:
Malmö FF: IK Sirius, borta, 5 oktober
Värnamo: AIK, borta, 5 oktober
