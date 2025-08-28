Malmö FF säkrade segern mot Sigma Olomouc

Segern på bortaplan med 2–0 (0–0) gör att Malmö FF har säkrat segern i matchserien mot Sigma Olomouc i Europa League Play off. Därmed vann Malmö FF totalt med 2-0 i matcher.

Daniel Gudjohnsen bakom Malmö FF:s seger

Första halvlek blev mållös och det dröjde till den 62:a minuten innan Daniel Gudjohnsen gav Malmö FF ledningen.

0–2-målet kom på övertid, när Emmanuel Ekong slog till och gjorde mål. 0–2-målet blev matchens sista.

Sigma Olomouc–Malmö FF 0–2 (0–0)

Europa League Play off, Andruv Stadion

Mål: 0–1 (62) Daniel Gudjohnsen, 0–2 (90) Emmanuel Ekong.

Varningar, Sigma Olomouc: Abdoulaye Sylla, Tomas Huk. Malmö FF: Taha Ali, Pontus Jansson, Andrej Djuric.