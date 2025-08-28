Prenumerera

Logga in

Malmö FF säkrade segern mot Sigma Olomouc

Author image
FotbollDirekt
Google news logo

Följ Fotbolldirekt på

Google news

Segern på bortaplan med 2–0 (0–0) gör att Malmö FF har säkrat segern i matchserien mot Sigma Olomouc i Europa League Play off. Därmed vann Malmö FF totalt med 2-0 i matcher.

Daniel Gudjohnsen bakom Malmö FF:s seger

Första halvlek blev mållös och det dröjde till den 62:a minuten innan Daniel Gudjohnsen gav Malmö FF ledningen.

0–2-målet kom på övertid, när Emmanuel Ekong slog till och gjorde mål. 0–2-målet blev matchens sista.

Sigma Olomouc–Malmö FF 0–2 (0–0)

Europa League Play off, Andruv Stadion

Mål: 0–1 (62) Daniel Gudjohnsen, 0–2 (90) Emmanuel Ekong.

Varningar, Sigma Olomouc: Abdoulaye Sylla, Tomas Huk. Malmö FF: Taha Ali, Pontus Jansson, Andrej Djuric.

Den här artikeln handlar om:

Dela artikel:

Senaste Nytt