Malmö FF segrade mot Halmstad på bortaplan

Malmö FF-seger med 4–0 mot Halmstad

Malmö FF:s fjärde seger på de senaste fem matcherna

Daniel Gudjohnsen avgjorde för Malmö FF

Malmö FF vann lördagens match borta mot Halmstad i Allsvenskan. I halvtid ledde laget med 3–0, en ledning som utökades i andra halvlek. Slutresultatet blev 4–0.

Segern var Malmö FF:s fjärde på de senaste fem matcherna.

Halmstad–Malmö FF – mål för mål

Gästerna Malmö FF startade matchen bäst och tog ledningen. Daniel Gudjohnsen slog till på pass av Otto Rosengren, redan i 15:e minuten.

Laget gjorde 0–2 i 35:e minuten, när Colin Rösler fick träff framspelad av Daniel Gudjohnsen.

Malmö FF gjorde också 0–3 i slutet av första halvleken, genom Taha Ali framspelad av Jens Stryger Larsen. I 53:e minuten gjorde Sead Haksabanovic också 0–4 på pass av Colin Rösler.

Det här betyder att Malmö FF ligger på tredje plats i tabellen, och Halmstad är på tolfte plats.

Säsongens första möte lagen emellan vann Malmö FF med 3–0.

Halmstad möter Elfsborg i nästa match borta söndag 24 augusti 16.30. Malmö FF möter samma dag IFK Göteborg hemma.

Halmstad–Malmö FF 0–4 (0–3)

Allsvenskan, Örjans Vall

Mål: 0–1 (15) Daniel Gudjohnsen (Otto Rosengren), 0–2 (35) Colin Rösler (Daniel Gudjohnsen), 0–3 (44) Taha Ali (Jens Stryger Larsen), 0–4 (53) Sead Haksabanovic (Colin Rösler).

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Halmstad: 0-2-3

Malmö FF: 4-0-1

Nästa match:

Halmstad: IF Elfsborg, borta, 24 augusti

Malmö FF: IFK Göteborg, hemma, 24 augusti