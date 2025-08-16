Malmö FF segrade mot Halmstad på bortaplan
Följ Fotbolldirekt på
Google news
- Malmö FF-seger med 4–0 mot Halmstad
- Malmö FF:s fjärde seger på de senaste fem matcherna
- Daniel Gudjohnsen avgjorde för Malmö FF
Malmö FF vann lördagens match borta mot Halmstad i Allsvenskan. I halvtid ledde laget med 3–0, en ledning som utökades i andra halvlek. Slutresultatet blev 4–0.
Segern var Malmö FF:s fjärde på de senaste fem matcherna.
Halmstad–Malmö FF – mål för mål
Gästerna Malmö FF startade matchen bäst och tog ledningen. Daniel Gudjohnsen slog till på pass av Otto Rosengren, redan i 15:e minuten.
Laget gjorde 0–2 i 35:e minuten, när Colin Rösler fick träff framspelad av Daniel Gudjohnsen.
Malmö FF gjorde också 0–3 i slutet av första halvleken, genom Taha Ali framspelad av Jens Stryger Larsen. I 53:e minuten gjorde Sead Haksabanovic också 0–4 på pass av Colin Rösler.
Det här betyder att Malmö FF ligger på tredje plats i tabellen, och Halmstad är på tolfte plats.
Säsongens första möte lagen emellan vann Malmö FF med 3–0.
Halmstad möter Elfsborg i nästa match borta söndag 24 augusti 16.30. Malmö FF möter samma dag IFK Göteborg hemma.
Halmstad–Malmö FF 0–4 (0–3)
Allsvenskan, Örjans Vall
Mål: 0–1 (15) Daniel Gudjohnsen (Otto Rosengren), 0–2 (35) Colin Rösler (Daniel Gudjohnsen), 0–3 (44) Taha Ali (Jens Stryger Larsen), 0–4 (53) Sead Haksabanovic (Colin Rösler).
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Halmstad: 0-2-3
Malmö FF: 4-0-1
Nästa match:
Halmstad: IF Elfsborg, borta, 24 augusti
Malmö FF: IFK Göteborg, hemma, 24 augusti
Den här artikeln handlar om: