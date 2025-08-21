Malmö FF vann med 3–0 mot Sigma Olomouc

Malmö FF:s Sead Haksabanovic tvåmålsskytt

Malmö FF utan insläppt mål

Malmö FF tog hem segern på hemmaplan med 3–0 (2–0) mot Sigma Olomouc i Europa League Play off, och är klart för gruppspelet.

Sead Haksabanovic gjorde två mål för Malmö FF

Malmö FF startade matchen bäst och tog ledningen tidigt i matchen. Sead Haksabanovic slog till, redan i åttonde minuten.

Malmö FF gjorde också 2–0 alldeles före halvtidspausen, ännu en gång genom Sead Haksabanovic. Till slut kom också 3–0 genom Lasse Berg Johnsen på straff i 90:e minuten.

Malmö FF–Sigma Olomouc 3–0 (2–0)

Europa League Play off, Stadion

Mål: 1–0 (8) Sead Haksabanovic, 2–0 (42) Sead Haksabanovic, 3–0 (90) Lasse Berg Johnsen.

Varningar, Malmö FF: Emmanuel Ekong, Robin Olsen. Sigma Olomouc: Jiri Slama, Artur Dolznikov, Abdoulaye Sylla.