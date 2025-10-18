Malmö FF vann borta mot Norrköping
- Seger för Malmö FF med 2–0 mot Norrköping
- Emmanuel Ekong avgjorde för Malmö FF
- Norrköpings tredje raka förlust
Malmö FF hade ledningen i halvtid mot Norrköping på bortaplan på lördagen. Och 1–0-ledningen i halvtid utökades i andra halvlek. Till slut blev det 2–0 i matchen i Allsvenskan.
Norrköping–Malmö FF – mål för mål
Emmanuel Ekong gjorde 1–0 till gästerna Malmö FF i 34:e minuten. Hugo Bolin såg med åtta minuter kvar att spela till att Malmö FF ökade ledningen. Det fastställde slutresultatet till 0–2.
Säsongens första möte lagen emellan vann Malmö FF med 3–1.
Norrköping tar sig an Mjällby i nästa match borta söndag 26 oktober 14.00. Malmö FF möter Hammarby hemma måndag 27 oktober 19.10.
Norrköping–Malmö FF 0–2 (0–1)
Allsvenskan, Platinumcars Arena
Mål: 0–1 (34) Emmanuel Ekong, 0–2 (82) Hugo Bolin.
Varningar, Norrköping: Isak Andri Sigurgeirsson, Abdoulie Tamba.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Norrköping: 1-1-3
Malmö FF: 2-1-2
Nästa match:
Norrköping: Mjällby AIF, borta, 26 oktober
Malmö FF: Hammarby IF, hemma, 27 oktober
