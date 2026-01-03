Mamadou Coulibaly målskytt när Monaco föll

Lyon vann med 3–1 mot Monaco

Pavel Sulc tvåmålsskytt för Lyon

Andra raka segern för Lyon

Monaco förlorade hemma mot Lyon i Ligue 1 herr på lördagen. 1–3 (1–1) slutade matchen.

Pavel Sulc gav gästande Lyon ledningen i 38:e minuten framspelad av Nicolas Tagliafico.

Monaco kvitterade till 1–1 på stopptid i första halvleken genom Mamadou Coulibaly.

Med en dryg halvtimme kvar att spela fick Pavel Sulc träff återigen framspelad av Ainsley Maitland-Niles och gav Lyon ledningen.

I den 70:e minuten blev Monacos Mamadou Coulibaly utvisad och under de sista 20 minuterna fick laget spela med en spelare mindre.

Abner ökade Lyons ledning på passning från Nicolas Tagliafico med knappa kvarten kvar. Det fastställde slutresultatet till 1–3.

Lagen möts igen 22 mars på Groupama Stadium.

Nästa motstånd för Monaco är Lorient. Lagen möts fredag 16 januari 19.00 på Stade Louis II, Monaco.

Monaco–Lyon 1–3 (1–1)

Ligue 1 herr, Stade Louis II, Monaco

Mål: 0–1 (38) Pavel Sulc (Nicolas Tagliafico), 1–1 (45) Mamadou Coulibaly, 1–2 (57) Pavel Sulc (Ainsley Maitland-Niles), 1–3 (79) Abner (Nicolas Tagliafico).

Varningar, Monaco: Folarin Balogun, Thilo Kehrer, Sebastien Pocognoli. Lyon: Clinton Mata, Corentin Tolisso, Ruben Kluivert.

Utvisningar, Monaco: Mamadou Coulibaly.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Monaco: 1-0-4

Lyon: 3-1-1

Nästa match:

Monaco: Lorient, hemma, 16 januari 19.00