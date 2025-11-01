Mamadou Ousmane Diagne avgjorde när Västerås SK sänkte Falkenberg

Västerås SK vann med 1–0 mot Falkenberg

Västerås SK:s nionde seger på de senaste tio matcherna

Mamadou Ousmane Diagne avgjorde för Västerås SK

Målet i andra halvleken blev matchens enda. Västerås SK vann med 1–0 (0–0) borta mot Falkenberg i Superettan.

Det här var Västerås SK:s tolfte nolla den här säsongen.

I och med detta har Västerås SK hela sju raka segrar i Superettan.

Varberg nästa för Västerås SK

Falkenberg har två vinster, en oavgjord och två förluster och 9–6 i målskillnad på de senaste fem matcherna. Det här var Falkenbergs fjärde uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Västerås SK:s nionde uddamålsseger.

När lagen möttes senast vann Västerås SK FK med 1–0.

Lördag 8 november 15.00 möter Falkenberg Kalmar borta på Guldfågeln Arena medan Västerås SK spelar hemma mot Varberg.

Falkenberg–Västerås SK 0–1 (0–0)

Superettan, Falcon Alkoholfri Arena

Mål: 0–1 (90) Mamadou Ousmane Diagne.

Varningar, Falkenberg: Godwin Aguda, Viktor Ekblom. Västerås SK: Frederic Nsabiyumva.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Falkenberg: 2-1-2

Västerås SK: 5-0-0

Nästa match:

Falkenberg: Kalmar FF, borta, 8 november

Västerås SK: Varbergs BoIS, hemma, 8 november