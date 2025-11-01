Mamadou Ousmane Diagne avgjorde när Västerås SK sänkte Falkenberg
Följ Fotbolldirekt på
Google news
- Västerås SK vann med 1–0 mot Falkenberg
- Västerås SK:s nionde seger på de senaste tio matcherna
- Mamadou Ousmane Diagne avgjorde för Västerås SK
Målet i andra halvleken blev matchens enda. Västerås SK vann med 1–0 (0–0) borta mot Falkenberg i Superettan.
Det här var Västerås SK:s tolfte nolla den här säsongen.
I och med detta har Västerås SK hela sju raka segrar i Superettan.
Varberg nästa för Västerås SK
Falkenberg har två vinster, en oavgjord och två förluster och 9–6 i målskillnad på de senaste fem matcherna. Det här var Falkenbergs fjärde uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Västerås SK:s nionde uddamålsseger.
När lagen möttes senast vann Västerås SK FK med 1–0.
Lördag 8 november 15.00 möter Falkenberg Kalmar borta på Guldfågeln Arena medan Västerås SK spelar hemma mot Varberg.
Falkenberg–Västerås SK 0–1 (0–0)
Superettan, Falcon Alkoholfri Arena
Mål: 0–1 (90) Mamadou Ousmane Diagne.
Varningar, Falkenberg: Godwin Aguda, Viktor Ekblom. Västerås SK: Frederic Nsabiyumva.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Falkenberg: 2-1-2
Västerås SK: 5-0-0
Nästa match:
Falkenberg: Kalmar FF, borta, 8 november
Västerås SK: Varbergs BoIS, hemma, 8 november
Den här artikeln handlar om: