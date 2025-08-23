Tottenham vann med 2–0 mot Manchester City

Brennan Johnson avgjorde för Tottenham

Andra raka segern för Tottenham

Manchester City räckte inte till mot Tottenham på hemmaplan i Premier League. Matchen på lördagen slutade 2–0 (2–0) till Tottenham.

Manchester City–Tottenham – mål för mål

Matchen förblev jämn målmässigt till Tottenham tog ledningen i 35:e minuten, genom Brennan Johnson framspelad av Richarlison.

Tottenham ökade ledningen till 0–2 på tilläggstid i första halvleken, genom Joao Palhinha på pass av Richarlison. I andra halvlek fick inget av lagen in något mål, och matchen slutade med seger för Tottenham med 2–0.

Senaste mötet lagen emellan slutade med seger för Manchester City med 1–0.

Nästa motstånd för Manchester City är Brighton. Lagen möts söndag 31 augusti 15.00 på American Express Community Stadium.

Manchester City–Tottenham 0–2 (0–2)

Premier League, Etihad Stadium

Mål: 0–1 (35) Brennan Johnson (Richarlison), 0–2 (45) Joao Palhinha (Richarlison).

Varningar, Manchester City: Nicolas Gonzalez. Tottenham: Cristian Romero, Richarlison, Pedro Porro, Brennan Johnson.

Nästa match:

Manchester City: Brighton & Hove Albion FC, borta, 31 augusti