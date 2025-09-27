Manchester City slog Burnley efter Erling Haalands dubbel

Manchester City vann med 5–1 mot Burnley

Erling Haaland med två mål för Manchester City

Matheus Nunes matchvinnare för Manchester City

Det blev Manchester City som gick segrande ur mötet med Burnley i Premier League på hemmaplan, med 5–1 (1–1).

Erling Haaland tvåmålsskytt för Manchester City

Manchester City gjorde 1–0 efter tolv minuters spel.

Burnley kvitterade till 1–1 i 38:e minuten, när Jaidon Anthony slog till framspelad av Quilindschy Hartman. Med en knapp halvtimme kvar att spela nätade Matheus Nunes framspelad av Erling Haaland och gav Manchester City ledningen.

Laget ökade ledningen till 3–1 i 65:e minuten.

4–1-målet kom på övertid, när Erling Haaland slog till och gjorde mål på pass av Jeremy Doku.

5–1-målet för Manchester City kom direkt därefter när Erling Haaland på stopptid återigen gjorde mål.

Manchester Citys Erling Haaland stod för två mål och ett assist.

Nästa gång lagen spelar i serien är söndag 5 oktober. Då möter Manchester City Brentford på Brentford Community Stadium 17.30. Burnley tar sig an Aston Villa borta 15.00.

Manchester City–Burnley 5–1 (1–1)

Premier League, Etihad Stadium

Mål: 1–0 (12) Självmål, 1–1 (38) Jaidon Anthony (Quilindschy Hartman), 2–1 (61) Matheus Nunes (Erling Haaland), 3–1 (65) Självmål, 4–1 (90) Erling Haaland (Jeremy Doku), 5–1 (90) Erling Haaland.

Varningar, Manchester City: Phil Foden. Burnley: Jaidon Anthony, Quilindschy Hartman, Kyle Walker.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Manchester City: 2-1-2

Burnley: 1-1-3

Nästa match:

Manchester City: Brentford, borta, 5 oktober

Burnley: Aston Villa, borta, 5 oktober