Manchester City slog Manchester United efter Erling Haalands dubbel

Manchester City vann med 3–0 mot Manchester United

Manchester Citys Erling Haaland tvåmålsskytt

Phil Foden avgjorde för Manchester City

Det blev Manchester City som gick segrande ur mötet med Manchester United i Premier League på hemmaplan, med 3–0 (1–0).

Erling Haaland med två mål för Manchester City

Manchester City tog en tidig ledning. Phil Foden gjorde målet, redan i 18:e minuten. Direkt efter pausen ökade Erling Haaland Manchester Citys ledning på pass av Jeremy Doku.

Manchester City gjorde också 3–0 genom Erling Haaland i 68:e minuten. Målet var Erling Haalands femte i Premier League.

Manchester City ligger på åttonde plats i tabellen efter matchen, medan Manchester United ligger på 14:e plats.

Nästa motstånd för Manchester City är Arsenal. Lagen möts söndag 21 september 17.30 på Emirates Stadium.

Manchester City–Manchester United 3–0 (1–0)

Premier League, Etihad Stadium

Mål: 1–0 (18) Phil Foden, 2–0 (53) Erling Haaland (Jeremy Doku), 3–0 (68) Erling Haaland.

Nästa match:

Manchester City: Arsenal FC, borta, 21 september