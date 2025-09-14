Manchester City slog Manchester United efter Erling Haalands dubbel
Det blev Manchester City som gick segrande ur mötet med Manchester United i Premier League på hemmaplan, med 3–0 (1–0).
Erling Haaland med två mål för Manchester City
Manchester City tog en tidig ledning. Phil Foden gjorde målet, redan i 18:e minuten. Direkt efter pausen ökade Erling Haaland Manchester Citys ledning på pass av Jeremy Doku.
Manchester City gjorde också 3–0 genom Erling Haaland i 68:e minuten. Målet var Erling Haalands femte i Premier League.
Manchester City ligger på åttonde plats i tabellen efter matchen, medan Manchester United ligger på 14:e plats.
Nästa motstånd för Manchester City är Arsenal. Lagen möts söndag 21 september 17.30 på Emirates Stadium.
Manchester City–Manchester United 3–0 (1–0)
Premier League, Etihad Stadium
Mål: 1–0 (18) Phil Foden, 2–0 (53) Erling Haaland (Jeremy Doku), 3–0 (68) Erling Haaland.
Nästa match:
Manchester City: Arsenal FC, borta, 21 september
