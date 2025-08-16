Manchester City-seger med 4–0 mot Wolverhampton

Erling Haaland gjorde två mål för Manchester City

Manchester Citys starka defensiv briljerade

Det blev Manchester City som gick segrande ur mötet med Wolverhampton i Premier League på bortaplan, med 4–0 (2–0).

Manchester Citys Erling Haaland tvåmålsskytt

Matchen förblev jämn målmässigt till Manchester City tog ledningen i 34:e minuten, genom Erling Haaland.

Laget gjorde 0–2 i 37:e minuten, när Tijani Reijnders fick träff framspelad av Rico Lewis. Med en knapp halvtimme kvar att spela nätade Erling Haaland ännu en gång och ökade ledningen för Manchester City.

Till slut kom också 0–4 genom Rayan Cherki i 81:a minuten.

När lagen senast möttes blev det seger för Manchester City med 1–0.

Lördag 23 augusti möter Wolverhampton Bournemouth borta 16.00 och Manchester City möter Tottenham hemma 13.30.

Wolverhampton–Manchester City 0–4 (0–2)

Premier League, Molineux Stadium

Mål: 0–1 (34) Erling Haaland, 0–2 (37) Tijani Reijnders (Rico Lewis), 0–3 (61) Erling Haaland, 0–4 (81) Rayan Cherki.

Varningar, Wolverhampton: Matt Doherty. Manchester City: Nico O’Reilly, Tijani Reijnders.

Nästa match:

Wolverhampton: AFC Bournemouth, borta, 23 augusti

Manchester City: Tottenham Hotspur FC, hemma, 23 augusti