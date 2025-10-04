Manchester United för tuffa för Sunderland – förlust med 0–2

Manchester United vann med 2–0 mot Sunderland

Mason Mount matchvinnare för Manchester United

Manchester United nu nionde, Sunderland på sjunde plats

Sunderland fick se sig besegrat i mötet med Manchester United på bortaplan i Premier League, med 0–2 (0–2).

Liverpool nästa för Manchester United

Mason Mount slog till redan i åttonde minuten och gav Manchester United en tidig ledning.

Manchester United ökade ledningen till 2–0 efter en dryg halvtimmes spel genom Benjamin Sesko. Andra halvlek blev mållös och matchen slutade med seger för Manchester United med 2–0.

För hemmalaget betyder resultatet nionde plats i tabellen. Sunderland är på sjunde plats. Manchester United var på 14:e plats i tabellen för ett dagar sedan, men har fått ett lyft.

Nästa motstånd för Sunderland är Wolverhampton. Lagen möts lördag 18 oktober 16.00.

Manchester United–Sunderland 2–0 (2–0)

Premier League, Old Trafford

Mål: 1–0 (8) Mason Mount, 2–0 (31) Benjamin Sesko.

Varningar, Manchester United: Casemiro. Sunderland: Granit Xhaka, Noah Junior Sadiki, Omar Alderete, Bertrand Traore.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Manchester United: 3-0-2

Sunderland: 2-2-1

Nästa match:

Sunderland: Wolverhampton Wanderers FC, hemma, 18 oktober