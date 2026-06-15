Van Dijk sågar kritiserade tilltaget: ”Gillar det inte riktigt”

”Cooling Breaks” i VM har blivit en het snackis.

Nu kritiserar Liverpool-stjärnan Virgil Van Dijk det nya tilltaget.

– För neutrala TV-tittare är det inte optimalt, säger han i en intervju med BBC.

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Reporter: Arvid Larsson

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Nederländerna spelade sin VM-premiär under gårdagskvällen svensk tid. Nationen, som tillhör Sveriges grupp, fick bara med sig ett kryss mot Japan vilket gör att Sverige toppar Grupp F.



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Efter Nederländernas 2–2 match kritiserade Nederländernas lagkapten, tillika Liverpool-stjärnan, Virgil Van Dijk FIFA:s nya tilltag under VM: ”Cooling breaks”. Kritiker menar att det blir ett långt spelavbrott som inte är nödvändigt, samt att pausen från spelet utnyttjas för att visa reklam i TV-sändningarna. Van Dijk håller med.

– Vätskepauser är lite intressant. Jag har så klart sett nästan alla matcher hittills, och att varje gång gå till reklamavbrott… Det är inget jag gillar, säger mittbacken i en intervju med BBC.

– För neutrala TV-tittare är det inte optimalt, fortsätter han.

Brasklappen: ”Om det är riktigt varmt”

Men han avslutar kritiken med en liten brasklapp om den extrema hettan som kan råda under mästerskapet.

– Om det är riktigt varmt behöver du så klart ha dem (Cooling Breaksen), men du behöver se till varje match separat enligt mig, säger Van Dijk.

Nederländerna ställs mot Sverige i den andra gruppspelsomgången. Avspark är klockan 19.00 på midsommardagen svensk tid.