Maracas målskytt när Moreirense förlorade

Braga vann med 2–1 mot Moreirense

Ricardo Horta matchvinnare för Braga

Bragas fjärde seger för säsongen

Moreirense förlorade på bortaplan i Primeira Liga herr mot Braga, med 1–2 (0–1).

Braga–Moreirense – mål för mål

Rodrigo Zalazar öppnade målskyttet på straff redan i 13:e minuten och gav Braga en tidig ledning. Det dröjde till den 71:a minuten innan Ricardo Horta ökade ledningen.

Maracas såg med åtta minuter kvar att spela till att Moreirense reducerade. Fler mål än så blev det inte för Moreirense.

Braga har två segrar, en oavgjord och två förluster och 8–5 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Moreirense har två vinster och tre förluster och 8–8 i målskillnad. Förlusten var Moreirenses tredje uddamålsförlust.

I tabellen innebär det här att Braga nu ligger på sjunde plats. Moreirense är på sjätte plats.

Lagen möts på nytt den 3 april.

Nästa motstånd för Moreirense är Famalicao. Lagen möts lördag 29 november 16.30.

Braga–Moreirense 2–1 (1–0)

Primeira Liga herr, Estádio Municipal de Braga

Mål: 1–0 (13) Rodrigo Zalazar, 2–0 (71) Ricardo Horta, 2–1 (82) Maracas.

Varningar, Braga: Lukas Hornicek, Rodrigo Zalazar, Bright Arrey-Mbi. Moreirense: Dinis Pinto, Alan.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Braga: 2-1-2

Moreirense: 2-0-3

Nästa match:

Moreirense: FC Famalicao, hemma, 29 november