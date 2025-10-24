Marco Grull målskytt när Werder Bremen sänkte Union Berlin

Werder Bremen vann med 1–0 mot Union Berlin

Marco Grull matchvinnare för Werder Bremen

Tredje segern för Werder Bremen

Målet i andra halvleken blev matchens enda när Werder Bremen vann med 1–0 (0–0) hemma mot Union Berlin i Bundesliga.

Werder Bremen–Union Berlin – mål för mål

Båda lagen har nu två segrar, en oavgjord och två förluster på de senaste fem matcherna, Werder Bremen med 4–9 och Union Berlin med 7–7 i målskillnad. Det här var Werder Bremens andra uddamålsseger den här säsongen.

För hemmalaget betyder resultatet sjunde plats i tabellen. Union Berlin är på tionde plats. Så sent som den 3 oktober låg Werder Bremen på 15:e plats i tabellen.

Lagen spelar mot varandra igen den 7 mars på An der alten Forsterei.

Werder Bremen möter Mainz i nästa match borta lördag 1 november 15.30. Union Berlin möter samma dag Freiburg hemma.

Werder Bremen–Union Berlin 1–0 (0–0)

Bundesliga, Weserstadion

Mål: 1–0 (72) Marco Grull.

Varningar, Werder Bremen: Karim Coulibaly, Marco Grull, Keke Topp, Amos Pieper.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Werder Bremen: 2-1-2

Union Berlin: 2-1-2

Nästa match:

Werder Bremen: FSV Mainz, borta, 1 november

Union Berlin: SC Freiburg, hemma, 1 november