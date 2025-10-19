Marcus Antonsson räddade poäng på övertid mot Brommapojkarna

Värnamo och Brommapojkarna kryssade

Marcus Antonsson kvitterade på tilläggstid

Värnamo nu 16:e, Brommapojkarna på tionde plats

Det såg ut att bli förlust för Värnamo mot Brommapojkarna på söndagen i Allsvenskan på Finnvedsvallen. Bortalaget ledde med 0–1 i slutet av matchen. Men på övertid slog Marcus Antonsson till och gjorde 1–1 och räddade en poäng för Värnamo.

Värnamo–Brommapojkarna – mål för mål

Victor Lind gjorde 1–0 till Brommapojkarna med sex minuter kvar att spela.

Kvitteringen kom på tilläggstid när Marcus Antonsson slog till och gjorde mål för Värnamo. Det fastställde slutresultatet till 1–1.

Värnamo har en seger, en oavgjord och tre förluster och 10–12 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Brommapojkarna har en vinst, en oavgjord och tre förluster och 4–7 i målskillnad. Det här var Värnamos sjunde oavgjorda match den här säsongen.

Med tre omgångar kvar är Värnamo sist i serien medan Brommapojkarna är på tionde plats.

När lagen möttes senast vann IF Brommapojkarna med 3–2.

Nästa motstånd för Värnamo är Djurgården. Lagen möts lördag 25 oktober 15.00 på 3Arena. Brommapojkarna tar sig an GAIS hemma måndag 27 oktober 19.00.

Värnamo–Brommapojkarna 1–1 (0–0)

Allsvenskan, Finnvedsvallen

Mål: 0–1 (84) Victor Lind, 1–1 (90) Marcus Antonsson.

Varningar, Värnamo: Mohammad Alsalkhadi, Souleymane Coulibaly. Brommapojkarna: Lukas Björklund.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Värnamo: 1-1-3

Brommapojkarna: 1-1-3

Nästa match:

Värnamo: Djurgårdens IF, borta, 25 oktober

Brommapojkarna: Gais, hemma, 27 oktober