Marcus Thuram matchvinnare när Inter vann mot Ajax
- Seger för Inter med 2–0 mot Ajax
- Marcus Thuram med två mål för Inter
- Ajax nu 34:e, Inter på femte plats
2–0 (1–0) vann Inter med på bortaplan mot Ajax i Champions League. Bakom segern låg två mål av Marcus Thuram.
Lagen möttes inte förra säsongen.
Ajax–Inter – mål för mål
Inter tog ledningen strax före halvtidsvilan, genom Marcus Thuram. Direkt efter pausen ökade Marcus Thuram Inters ledning på pass av Hakan Calhanoglu. 0–2-målet blev matchens sista.
Det här betyder att Ajax nu ligger på 34:e plats i tabellen, och Inter är på femte plats.
Nästa motstånd för Inter är Slavia Prag. Lagen möts tisdag 30 september 21.00 på Giuseppe Meazza.
Ajax–Inter 0–2 (0–1)
Champions League, Johan Cruijff Arena
Mål: 0–1 (42) Marcus Thuram, 0–2 (47) Marcus Thuram (Hakan Calhanoglu).
Varningar, Ajax: Youri Baas. Inter: Henrikh Mkhitaryan, Marcus Thuram.
Inter: SK Slavia Prag, hemma, 30 september
