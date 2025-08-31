Marinus Larsen och Anton Lundin målskyttar när Brage vände mot Trelleborg

Brage vann med 2–1 mot Trelleborg

Brages fjärde seger på de senaste fem matcherna

Marinus Larsen matchvinnare för Brage

I halvtid var Trelleborg i ledningen med 1–0 på Borlänge Energi Arena. Men Brage vände – och vann. Till slut blev det 2–1 i matchen i Superettan. Matchhjälte blev Marinus Larsen, som gjorde det avgörande målet med bara 1 minuter kvar av matchen.

Segern var Brages fjärde på de senaste fem matcherna.

Brage–Trelleborg – mål för mål

Matchen var mållös till Trelleborg tog ledningen i 26:e minuten, genom Zean Peetz Dalügge framspelad av Fredrik Martinsson. Anton Lundin kvitterade för Brage på pass av Noah Åstrand John i 79:e minuten.

Det matchavgörande målet kom med två minuter kvar att spela, när Marinus Larsen slog till och gjorde 2–1 för Brage på pass av Filip Trpcevski. Larsen fullbordade därmed lagets vändning.

Det här var Brages femte uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Trelleborgs fjärde uddamålsförlust.

När lagen senast möttes vann IK Brage med 1–0.

I nästa omgång har Brage Oddevold borta på Rimnersvallen, lördag 13 september 15.00. Trelleborg spelar hemma mot Sandvikens IF söndag 14 september 15.00.

Brage–Trelleborg 2–1 (0–1)

Superettan, Borlänge Energi Arena

Mål: 0–1 (26) Zean Peetz Dalügge (Fredrik Martinsson), 1–1 (79) Anton Lundin (Noah Åstrand John), 2–1 (88) Marinus Larsen (Filip Trpcevski).

Varningar, Brage: Anton Lundin. Trelleborg: Viktor Christiansson.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Brage: 4-1-0

Trelleborg: 1-1-3

Nästa match:

Brage: IK Oddevold, borta, 13 september

Trelleborg: Sandvikens IF, hemma, 14 september