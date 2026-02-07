Maripan fixade kryss på övertid för Torino mot Fiorentina

Kryss mellan Fiorentina och Torino

Guillermo Maripan kvitterade på stopptid

Fiorentina nu 18:e, Torino på 13:e plats

Torino såg ut att gå mot förlust i lördagens match mot Fiorentina i Serie A på Artemio Franchi, Firenze. Hemmalaget ledde med 2–1 i slutet av matchen. Men på övertid slog Guillermo Maripan till och gjorde 2–2 och räddade en poäng för Torino.

Fiorentina–Torino – mål för mål

Cesare Casadei gav gästerna Torino ledningen i 26:e minuten.

Direkt efter pausen nätade Manor Solomon och kvitterade för Fiorentina. Moise Kean fick utdelning med en dryg halvtimme kvar att spela och gav Fiorentina ledningen. Kvitteringen kom på stopptid när Guillermo Maripan slog till och gjorde mål för Torino med assist av Gvidas Gineitis. Det fastställde slutresultatet till 2–2.

Det här betyder att Fiorentina är kvar på 18:e plats och Torino stannar på 13:e plats, i serien.

I nästa omgång har Fiorentina Como borta på Stadio G. Sinigaglia, lördag 14 februari 15.00. Torino spelar hemma mot Bologna söndag 15 februari 18.00.

Fiorentina–Torino 2–2 (0–1)

Serie A, Artemio Franchi, Firenze

Mål: 0–1 (26) Cesare Casadei, 1–1 (51) Manor Solomon, 2–1 (57) Moise Kean, 2–2 (90) Guillermo Maripan (Gvidas Gineitis).

Varningar, Fiorentina: Dodo, Pietro Comuzzo, Paolo Vanoli. Torino: Valentino Lazaro, Gvidas Gineitis, Guillermo Maripan, Zakaria Aboukhlal, Marco Baroni, Luca Marianucci.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Fiorentina: 1-2-2

Torino: 1-1-3

Nästa match:

Fiorentina: Como 1907, borta, 14 februari 15.00

Torino: Bologna, hemma, 15 februari 18.00