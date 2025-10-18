Mark Sykes avgjorde när Bristol C sänkte Norwich City
- Bristol C vann med 1–0 mot Norwich City
- Mark Sykes avgjorde för Bristol C
- Tredje raka förlusten för Norwich City
Målet i andra halvleken blev matchens enda. Bristol C vann med 1–0 (0–0) borta mot Norwich City i Championship.
Southampton nästa för Bristol C
Norwich City har en oavgjord och fyra förluster och 4–9 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Bristol C har en vinst, två oavgjorda och två förluster och 4–6 i målskillnad. Det här var Norwich Citys femte uddamålsförlust den här säsongen.
Lagen möts på nytt den 18 april.
Tisdag 21 oktober spelar Norwich City borta mot Derby County 20.45 och Bristol C mot Southampton hemma 21.00.
Norwich City–Bristol C 0–1 (0–0)
Championship
Mål: 0–1 (74) Mark Sykes.
Varningar, Norwich City: Jakov Medic, Pelle Mattsson. Bristol C: Zak Vyner, Ross McCrorie, Adam Randell.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Norwich City: 0-1-4
Bristol C: 1-2-2
Nästa match:
Norwich City: Derby County FC, borta, 21 oktober
Bristol C: Southampton FC, hemma, 21 oktober
