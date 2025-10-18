Mark Sykes avgjorde när Bristol C sänkte Norwich City

Bristol C vann med 1–0 mot Norwich City

Mark Sykes avgjorde för Bristol C

Tredje raka förlusten för Norwich City

Målet i andra halvleken blev matchens enda. Bristol C vann med 1–0 (0–0) borta mot Norwich City i Championship.

Norwich City har en oavgjord och fyra förluster och 4–9 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Bristol C har en vinst, två oavgjorda och två förluster och 4–6 i målskillnad. Det här var Norwich Citys femte uddamålsförlust den här säsongen.

Lagen möts på nytt den 18 april.

Tisdag 21 oktober spelar Norwich City borta mot Derby County 20.45 och Bristol C mot Southampton hemma 21.00.

Norwich City–Bristol C 0–1 (0–0)

Championship

Mål: 0–1 (74) Mark Sykes.

Varningar, Norwich City: Jakov Medic, Pelle Mattsson. Bristol C: Zak Vyner, Ross McCrorie, Adam Randell.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Norwich City: 0-1-4

Bristol C: 1-2-2

