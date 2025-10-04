Marseille fortsätter vinna – 3–0 mot Metz

Seger för Marseille med 3–0 mot Metz

Marseilles femte seger på de senaste sex matcherna

Igor Paixao avgjorde för Marseille

Metz och Marseille möttes på lördagen på Stade Saint Symphorien. Marseille hade tre vinster i rad i Ligue 1 herr inför matchen – och vann nu på nytt. Matchen slutade 0–3 (0–0).

Le Havre nästa för Marseille

Igor Paixao gjorde 1–0 för Marseille efter pausen.

I 69:e minuten slog Matt O’Riley till framspelad av Amine Gouiri och gjorde 0–2.

Till slut kom också 0–3-målet genom Amine Gouiri i 76:e minuten.

Lagen spelar mot varandra igen den 12 april på Orange Velodrome.

Nästa motstånd för Marseille är Le Havre. Lagen möts lördag 18 oktober 21.05 på Orange Velodrome.

Metz–Marseille 0–3 (0–0)

Ligue 1 herr, Stade Saint Symphorien

Mål: 0–1 (51) Igor Paixao, 0–2 (69) Matt O’Riley (Amine Gouiri), 0–3 (76) Amine Gouiri.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Metz: 0-2-3

Marseille: 4-0-1

Nästa match:

Marseille: AC Le Havre, hemma, 18 oktober