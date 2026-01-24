Marseille segrade i toppmötet mot Lens

Marseille segrade – 3–1 mot Lens

Amine Gouiri tvåmålsskytt för Marseille

Ethan Nwaneri matchvinnare för Marseille

Det var toppmatch i Ligue 1 herr under lördagen när Marseille tog emot andraplacerade Lens. Marseille vann matchen med 3–1 (2–0).

Det här betyder dock inga förändringar i tabellen. Marseille ligger kvar på tredje plats i tabellen och Lens på andra plats.

Amine Gouiri gjorde 1–0 till Marseille efter bara tre minuter. I 13:e minuten slog Ethan Nwaneri och såg till att Marseille ökade ledningen till 2–0 efter förarbete av Pierre-Emile Hoejbjerg.

Det dröjde till den 75:e minuten innan Amine Gouiri ökade ledningen. Rayan Fofana såg med fem minuter kvar att spela till att Lens reducerade på pass av Mamadou Sangare. Men mer än så orkade Lens inte med.

När lagen senast möttes vann Lens med 2–1.

Nästa motstånd för Marseille är Paris FC. Lagen möts lördag 31 januari 17.00 på Stade Jean Bouin.

Marseille–Lens 3–1 (2–0)

Ligue 1 herr, Stade Orange Velodrome

Mål: 1–0 (3) Amine Gouiri, 2–0 (13) Ethan Nwaneri (Pierre-Emile Hoejbjerg), 3–0 (75) Amine Gouiri, 3–1 (85) Rayan Fofana (Mamadou Sangare).

Varningar, Lens: Wesley Said, Florian Thauvin, Mamadou Sangare.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Marseille: 3-0-2

Lens: 4-0-1

Nästa match:

Marseille: Paris FC, borta, 31 januari 17.00