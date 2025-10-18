Marseille toppar tabellen efter seger mot Le Havre

Marseille-seger med 6–2 mot Le Havre

Marseilles sjätte seger på de senaste sju matcherna

Marseilles Mason Greenwood fyramålsskytt

Marseille är ny serieledare i Ligue 1 herr efter hemmaseger med 6–2 (1–1) mot Le Havre. Marseille leder serien en poäng före PSG. Le Havre ligger på 16:e plats i tabellen.

Mason Greenwood var den stora snackisen, som stod för hela fyra mål för Marseille.

Övriga mål för hemmalaget gjordes av Amir Murillo och Robinio Vaz, målen för Le Havre gjordes av Yassine Kechta och Abdoulaye Toure.

Det här innebär att Marseille nu har fem segrar i följd i Ligue 1 herr.

Le Havre tog ledningen i 24:e minuten genom Yassine Kechta.

I den 34:e minuten fick Le Havre Gautier Lloris utvisad.

Marseille kvitterade till 1–1 i 35:e minuten när Mason Greenwood hittade rätt på straff. Marseille gjorde också 2–1 i 67:e minuten när Mason Greenwood hittade rätt återigen.

I 72:a minuten ökade Mason Greenwood ledningen ytterligare. Greenwood fullbordade därmed sitt hattrick.

Bara fyra minuter senare spelade Benjamin Pavard fram Mason Greenwood som såg till att laget ökade ledningen på nytt, till 4–1.

5–1-målet kom med två minuter kvar att spela när Robinio Vaz slog till och gjorde mål framspelad av Pierre-Emerick Aubameyang.

Reduceringen till 5–2 för Le Havre kom direkt därefter när Abdoulaye Toure på övertid gjorde mål. Fler mål än så blev det inte för Le Havre.

Marseille ökade ledningen till 6–2 direkt därefter genom Amir Murillo på pass av Bilal Nadir. 6–2-målet blev matchens sista.

Ett fint lyft för Marseille som låg på åttonde plats så sent som den 21 september.

Lagen spelar mot varandra igen den 9 maj på Stade Oceane.

Marseille tar sig an Lens i nästa match borta lördag 25 oktober 21.05. Le Havre möter Auxerre borta söndag 26 oktober 17.15.

Marseille–Le Havre 6–2 (1–1)

Ligue 1 herr, Orange Velodrome

Mål: 0–1 (24) Yassine Kechta, 1–1 (35) Mason Greenwood, 2–1 (67) Mason Greenwood, 3–1 (72) Mason Greenwood, 4–1 (76) Mason Greenwood (Benjamin Pavard), 5–1 (88) Robinio Vaz (Pierre-Emerick Aubameyang), 5–2 (90) Abdoulaye Toure, 6–2 (90) Amir Murillo (Bilal Nadir).

Varningar, Marseille: Bilal Nadir, Amir Murillo.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Marseille: 5-0-0

Le Havre: 0-3-2

Nästa match:

Marseille: Lens, borta, 25 oktober

Le Havre: Auxerre, borta, 26 oktober