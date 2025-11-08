Marseille vann mot Brest på Orange Velodrome

Marseille segrade – 3–0 mot Brest

Marseilles sjunde seger på de senaste nio matcherna

Angel Gomes avgjorde för Marseille

I första halvlek tog Marseille greppet om hemmamatchen mot Brest på lördagen. Och i andra halvlek utökades 2–0-ledningen och matchen i Ligue 1 herr slutade 3–0.

Marseille höll nu nollan för femte gången den här säsongen.

Segern var Marseilles sjunde på de senaste nio matcherna.

Niza nästa för Marseille

Angel Gomes gav Marseille ledningen i 25:e minuten.

I 33:e minuten ökade ledningen när laget gjorde 2–0 genom Mason Greenwood på straff. Pierre-Emerick Aubameyang också 3–0 i 82:a minuten.

Den 22 februari spelar lagen mot varandra på nytt, på Stade Francis-Le Ble.

I nästa match möter Marseille Niza borta på fredag 21 november 20.45. Brest möter Metz söndag 23 november 17.15 hemma.

Marseille–Brest 3–0 (2–0)

Ligue 1 herr, Orange Velodrome

Mål: 1–0 (25) Angel Gomes, 2–0 (33) Mason Greenwood, 3–0 (82) Pierre-Emerick Aubameyang.

Varningar, Brest: Pathe Mboup.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Marseille: 3-1-1

Brest: 0-2-3

Nästa match:

Marseille: Nice, borta, 21 november

Brest: Metz, hemma, 23 november