Marseille vann mot Lyon – trots underläge i halvtid

Marseille vann med 3–2 mot Lyon

Avgörande målet kom i 90:e minuten.

Pierre-Emerick Aubameyang tvåmålsskytt för Marseille

I halvtid var Lyon i ledningen med 1–0 på Stade Orange Velodrome. Men Marseille vände och vann. Till slut blev det 3–2 i matchen i Ligue 1 herr. Stor matchhjälte blev Pierre-Emerick Aubameyang, med sitt 3–2-mål på stopptid.

Corentin Tolisso gjorde 1–0 till Lyon efter bara tre minuter.

Direkt efter pausen slog Igor Paixao till efter pass från Pierre-Emile Hoejbjerg och kvitterade för Marseille. Remi Himbert gav Lyon ledningen med knappa kvarten kvar. Lyon såg länge ut att gå mot seger. Med nio minuter kvar att spela kvitterade Marseille genom Pierre-Emerick Aubameyang. Det matchavgörande målet kom på stopptid när Pierre-Emerick Aubameyang återigen slog till och gjorde 3–2 för Marseille. Därmed hade Marseille vänt matchen.

Resultatet innebär att Marseille ligger kvar på fjärde plats och Lyon på tredje plats i tabellen.

Lagens första möte för säsongen vann Lyon med 1–0.

Nästa motstånd för Marseille är Toulouse. Lagen möts lördag 7 mars 21.05 på Stadium Municipal.

Marseille–Lyon 3–2 (0–1)

Ligue 1 herr, Stade Orange Velodrome

Mål: 0–1 (3) Corentin Tolisso, 1–1 (53) Igor Paixao (Pierre-Emile Hoejbjerg), 1–2 (76) Remi Himbert, 2–2 (81) Pierre-Emerick Aubameyang, 3–2 (90) Pierre-Emerick Aubameyang.

Varningar, Marseille: Geoffrey Kondogbia, Nayef Aguerd, Himad Abdelli. Lyon: Clinton Mata, Tyler Morton.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Marseille: 1-2-2

Lyon: 3-0-2

Nästa match:

Marseille: Toulouse FC, borta, 7 mars 21.05