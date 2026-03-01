Marshall Munetsi avgjorde när Paris FC sänkte Niza
- Seger för Paris FC med 1–0 mot Niza
- Marshall Munetsi avgjorde för Paris FC
- Paris FC:s starka defensiv briljerade
Målet i första halvleken blev matchens enda. Paris FC vann med 1–0 (1–0) hemma mot Niza i Ligue 1 herr.
Paris FC höll nu nollan för sjätte gången den här säsongen.
Paris FC–Niza – mål för mål
Paris FC har en seger, tre oavgjorda och en förlust och 4–8 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Niza har tre oavgjorda och två förluster och 5–8 i målskillnad.
I nästa match, söndag 8 mars möter Paris FC Lyon borta på Groupama Stadium 20.45 medan Niza spelar hemma mot Rennes 17.15.
Paris FC–Niza 1–0 (1–0)
Ligue 1 herr, Stade Jean Bouin
Mål: 1–0 (27) Marshall Munetsi.
Varningar, Paris FC: Adama Camara, Thibault De Smet, Pierre Lees-Melou, Kevin Trapp, Ciro Immobile. Niza: Kevin Carlos, Mohamed-Ali Cho, Kail Boudache.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Paris FC: 1-3-1
Niza: 0-3-2
Nästa match:
Paris FC: Olympique Lyon, borta, 8 mars 20.45
Niza: Stade Rennais FC, hemma, 8 mars 17.15
