Marshall Munetsi avgjorde när Paris FC sänkte Niza

Seger för Paris FC med 1–0 mot Niza

Marshall Munetsi avgjorde för Paris FC

Paris FC:s starka defensiv briljerade

Målet i första halvleken blev matchens enda. Paris FC vann med 1–0 (1–0) hemma mot Niza i Ligue 1 herr.

Paris FC höll nu nollan för sjätte gången den här säsongen.

Paris FC–Niza – mål för mål

Paris FC har en seger, tre oavgjorda och en förlust och 4–8 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Niza har tre oavgjorda och två förluster och 5–8 i målskillnad.

I nästa match, söndag 8 mars möter Paris FC Lyon borta på Groupama Stadium 20.45 medan Niza spelar hemma mot Rennes 17.15.

Paris FC–Niza 1–0 (1–0)

Ligue 1 herr, Stade Jean Bouin

Mål: 1–0 (27) Marshall Munetsi.

Varningar, Paris FC: Adama Camara, Thibault De Smet, Pierre Lees-Melou, Kevin Trapp, Ciro Immobile. Niza: Kevin Carlos, Mohamed-Ali Cho, Kail Boudache.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Paris FC: 1-3-1

Niza: 0-3-2

Nästa match:

Paris FC: Olympique Lyon, borta, 8 mars 20.45

Niza: Stade Rennais FC, hemma, 8 mars 17.15